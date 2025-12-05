Lazio Milan, Bianchin accusa gli attaccanti: «Nkunku fantasma, Leao ha scentrato il pallone migliore». Spunta l’interrogativo per gennaio

Lazio Milan, Bianchin mette a processo il reparto offensivo del Milan e ripropone il tema della punta centrale: l’analisi

L’analisi del post-gara di Lazio-Milan si concentra sulle responsabilità del reparto avanzato. Secondo Luca Bianchin su Gazzetta.it, «Se proprio qualcuno deve essere messo a processo, prego vengano avanti gli attaccanti», definendo il problema come un «Antico problema stagionale».

Lazio Milan, Bianchin accusa gli attaccanti rossoneri

Rafa Leao è stato poco incisivo, ha «girato un po’ a vuoto» e ha commesso un errore grave, avendo «malamente scentrato il pallone migliore della partita», arrivato da Jashari via Estupinan. Tuttavia, il giudizio più severo è per Nkunku. In mezz’ora di gioco, il giocatore si è visto pochissimo. I numeri sono impietosi: ha giocato in tutto 6 palloni, completando appena 4 passaggi e senza mai calciare in porta. Bianchin lo definisce apertamente: «Un fantasma vestito di giallo».

Paradossalmente, il più pericoloso in zona gol è stato l’attaccante più atipico, Loftus-Cheek. Questa situazione riaccende la domanda cruciale posta da «tanti milanisti»: «un numero 9 – anche solo per gli ultimi 20 minuti – non farebbe comodo?». La richiesta di un riferimento offensivo centrale è l’unica vera soluzione al problema dell’efficacia sottoporta.