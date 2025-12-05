Lazio Milan, il big match degli ottavi di Coppa Italia: premiata dagli ascolti. Il dato delle sei sfide

Lazio Milan – Gli ascolti Mediaset delle gare degli ottavi di finale di Coppa Italia giocati da martedì a giovedì

La sfida tra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, non è stata solo il clou sportivo della settimana, ma si è imposta anche come il vero e proprio big match televisivo. L’incontro, che ha visto trionfare la squadra capitolina allenata dall’esperto Maurizio Sarri, ha calamitato l’attenzione di milioni di spettatori, risultando la partita più vista in assoluto tra le sei trasmesse sui canali Mediaset tra martedì, mercoledì e giovedì.

Il confronto all’Olimpico, che ha messo di fronte i biancocelesti e il Diavolo guidato in panchina da Massimiliano Allegri, ha dimostrato ancora una volta l’enorme attrattiva del calcio giocato ai vertici. L’emozione del match, decisa da una rete del fantasista Mattia Zaccagni, ha superato nettamente la concorrenza degli altri appuntamenti della competizione nazionale.

📈 I Dati di Ascolto: Il Trionfo del Derby del Nord-Sud

I dati Auditel relativi agli ottavi di finale di Coppa Italia parlano chiaro e assegnano alla sfida tra la squadra di Sarri e i rossoneri il primato in termini di audience. Con 2.813.000 telespettatori, Lazio-Milan si posiziona in cima alla classifica degli ascolti.

A seguire, troviamo un’altra classica del calcio italiano: Juventus-Udinese, l’impegno dei bianconeri campioni d’Italia, che ha raccolto un eccellente risultato con 2.623.000 spettatori. Sul terzo gradino del podio si piazza l’Inter di Cristian Chivu, con la gara contro il Venezia che ha interessato 2.141.000 persone.

Chiudono la graduatoria delle sfide più seguite il Napoli-Cagliari con 1.885.000 telespettatori, il derby emiliano Bologna-Parma con 1.024.000, e infine l’incontro tra l’Atalanta e il Genoa, che ha registrato 691.000 contatti. Il dato conferma l’interesse del pubblico per le grandi classiche del torneo, elevando la sfida tra la Lazio e il blasonato club lombardo a evento più seguito della settimana.