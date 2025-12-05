Lazio Milan, l’eliminazione in Coppa Italia non è un male: per la Gazzetta il Diavolo ha ora un unico grande bersaglio

Lazio Milan, Vernazza evoca la «coincidenza incoraggiante» del Napoli scudettato dopo l’uscita dalla Coppa Italia. L’analisi

L’eliminazione dalla Coppa Italia brucia, specialmente dopo esserci arrivati a un passo nella scorsa stagione, perdendo in finale contro il Bologna. Aver giocato ben tre partite nella competizione, a causa dello scadente piazzamento in campionato dello scorso anno, rende l’uscita precoce ancora più amara. Tuttavia, guardando il bicchiere mezzo pieno, questa battuta d’arresto ha lasciato il Diavolo con il focus solo sul Campionato e sulla Supercoppa. Di questo aspetto ne ha parlato Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport.

Lazio Milan, l’eliminazione dalla Coppa Italia non è un male

Il commento del collega è chiaro e incoraggiante: «Il Milan esce dalla Coppa Italia e non è detto che in assoluto sia un male, ora la squadra ha un unico grande bersaglio, lo scudetto». Il focus esclusivo sulla corsa Scudetto è rafforzato da una suggestione storica: «Coincidenza incoraggiante: nella stagione scorsa, il Napoli venne eliminato dalla stessa Lazio proprio negli ottavi della coppa nazionale e poi vinse il campionato».

Le affinità non si limitano all’avversario e al turno d’uscita: «Come il Milan di oggi, il Napoli di ieri non giocava in Europa: le affinità cominciano a essere interessanti». Avere un calendario snello e privo di impegni europei e di coppa nazionale permette ad Allegri di gestire al meglio le energie fisiche e mentali della rosa. La speranza è che questa «coincidenza» porti il Diavolo a replicare il successo finale degli azzurri.