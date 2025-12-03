Lazio Milan, ancora Allegri contro Sarri: i numeri della sfida tra i due allenatori. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’imminente scontro tra Lazio e Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, non sarà solo una battaglia tra biancocelesti e rossoneri, ma anche il 21° capitolo di una storica rivalità in panchina tra due dei tecnici più influentidel calcio italiano: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

I Precedenti Statistiche Pendono per l’Esperto Allegri

Il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato le statistiche che accendono ulteriormente la vigilia del match. Prima del recente Milan-Lazio di Serie A giocato il 29 novembre 2025 (un dato che aggiorna la statistica), il bilancio storico tra il coach laziale (il tattico toscano noto per il suo “Sarrismo” e il gioco offensivo) e il mister rossonero (il vincente e pragmatico Allegri) vedeva un netto vantaggio per quest’ultimo.

Nel dettaglio, su venti incontri ufficiali disputati, si contavano 4 vittorie per l’attuale allenatore della Lazio, 4 pareggi e ben 11 successi per il tecnico del Diavolo. Questa supremazia nei precedenti darà sicuramente una carica psicologica in più al Livornese, tornato alla guida del club meneghino grazie anche alla volontà del nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese fautore di questo ritorno eccellente.

Allegri, Re di Coppa: Il Palmarès Mostruoso

Proprio in Coppa Italia, Massimiliano Allegri vanta un palmarès ineguagliabile. L’allenatore del Milan detiene il record assoluto di vittorie nella competizione con 5 trofei, tutti conquistati durante la sua lunga e gloriosa esperienza alla Juventus. Non solo: Allegri è l’unico ad aver vinto il titolo per quattro edizioni consecutive (tra il 2014/15 e il 2017/18), aggiungendovi un quinto trionfo nel 2023/24. Questi stessi anni sono stati anche quelli in cui ha realizzato ben quattro double consecutivi (campionato e coppa) con la Vecchia Signora, dimostrando una straordinaria mentalità vincentenelle competizioni a eliminazione.

Il dato più curioso riguarda l’esordio di Allegri in Serie A: avvenne proprio contro la Lazio il 31 agosto 2008, quando il suo Cagliari fu sconfitto 1-4 dai biancocelesti al Sant’Elia.

Questa statistica schiacciante in Coppa Italia rende il Mister rossonero il favorito d’obbligo, ma la Lazio di Sarri è pronta a ribaltare i pronostici e a scrivere una nuova storia in questo 21° confronto diretto.

