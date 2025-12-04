Lazio Milan, Maignan inamovibile: Allegri punta sull’eroe dei rigori per la sfida di Coppa Italia. Segui le ultimissime

L’aria all’Olimpico di Roma è elettrica per l’atteso scontro serale tra Lazio e Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La posta in palio è alta e il format della competizione impone scelte tattiche precise: trattandosi di una gara secca, in caso di parità al 90′, la sfida non prevede i tempi supplementari ma si risolverà direttamente ai calci di rigore.

Proprio questa regola ha influito in modo determinante sulla decisione del tecnico rossonero Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese chiamato a dare la svolta alla stagione del Diavolo.

La Mossa di Allegri: Conferma Totale per “Magic Mike”

Come riportato da Il Giornale, Allegri ha scelto di non fare turnover in porta, una prassi spesso seguita nelle coppe nazionali per dare spazio alle seconde linee. Tra i pali, questa sera, ci sarà il titolarissimo Mike Maignan, il portiere francese universalmente riconosciuto come uno dei migliori al mondo.

La scelta è dettata dal desiderio di massimizzare le probabilità di successo in caso di lotteria finale. Maignan, il fortissimo estremo difensore del Milan, ha già dimostrato quest’anno la sua eccezionale abilità sui tiri dal dischetto, neutralizzando ben due penalty a due specialisti come Paulo Dybala e l’ex interista Hakan Calhanoglu. La sua presenza è considerata un fattore determinante per la qualificazione.

Obiettivo 90 Minuti, ma Pronti al Veloce

Le parole rilasciate ieri da Massimiliano Allegri a SportMediaset riflettono chiaramente la sua strategia e la consapevolezza del rischio supplementare: “Mike sta facendo bene così come tutta la squadra. Domani (riferito a oggi, ndr) il focus è chiuderla nei 90 minuti ma c’è la possibilità dei rigori e quindi bisogna essere pronti a tutto.”

L’allenatore dei rossoneri, in sinergia con il neo Direttore Sportivo Igli Tare, cerca il passaggio del turno per dare continuità al percorso di crescita del club. L’impiego del numero uno titolare contro i biancocelesti sottolinea l’importanza attribuita dal Milan a questa competizione e la volontà di non lasciare nulla al caso, affidandosi alle parate decisive del suo fenomeno tra i pali. La Lazio dovrà sudare sette camicie non solo per segnare, ma anche per sperare di spuntarla in un eventuale, drammatico, epilogo ai rigori contro un portiere del calibro di Maignan.

