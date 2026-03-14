Lazio Milan, Allegri prepara due mosse a sorpresa! Jashari e non solo: le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il campionato entra nel vivo e i riflettori sono tutti puntati sullo Stadio Olimpico. Domani sera, il Milan sarà ospite della Lazio in un incrocio che promette scintille e che avrà un peso specifico enorme sul cammino di entrambe le compagini. Nonostante le ambizioni divergenti, la posta in gioco è altissima: i biancocelesti inseguono un piazzamento europeo, mentre il Diavolo punta il sogno tricolore in rimonta.

La nuova era Allegri e la strategia di Tare

Dopo l’insediamento del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente esperto e profondo conoscitore del mercato internazionale, la società di Via Aldo Rossi ha impresso una svolta decisa affidando la panchina a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua gestione pragmatica e la capacità di leggere i momenti chiave delle partite, sta cercando di plasmare un gruppo solido e cinico.

I ballottaggi e le scelte ufficiali

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio, l’allenatore dei rossoneri deve sciogliere gli ultimi nodi tattici. Nonostante la volontà di schierare l’undici più competitivo, permangono due dubbi fondamentali che verranno risolti solo dopo la rifinitura mattutina.