Lazio Milan, tutti i dubbi di Allegri: dalla riconferma di Estupinan al sostituto di Rabiot. Le ultime

Lazio Milan, Allegri prepara la sfida dell’Olimpico ma ha diversi dubbi da sciogliere: da Estupinan al sostituto di Rabiot

Smaltita l’euforia per la vittoria nella stracittadina, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla delicata trasferta contro la Lazio, in programma domenica alle 20.45. Il tecnico livornese deve però fare i conti con alcune pesanti assenze e dubbi di formazione che scioglierà solo nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nodo principale riguarda la mediana, orfana di Adrien Rabiot, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il derby.

«In ballottaggio ci sono Samuele Ricci e Ardon Jashari, con il primo al momento nettamente favorito. L’altro dubbio è sulla fascia sinistra: ci sarà il ritorno dal primo minuto di Davide Bartesaghi oppure Allegri darà ancora fiducia a Pervis Estupiñán che qualche giorno fa ha deciso il derby di Milano con un suo gol? In attacco, invece, il tecnico livornese dovrebbe insistere con Rafael Leao e Christian Pulisic».

Lazio Milan, muscoli e conferme: le possibili mosse tattiche

La scelta tra Ricci e Jashari non sarà solo una questione di nomi, ma di interpretazione: l’italiano garantisce equilibrio e conoscenza del campionato, mentre lo svizzero offre una manovra più fisica. Sulla corsia mancina, il duello è tra la solidità del giovane Bartesaghi e la spinta dell’eroe del derby, Estupiñán, galvanizzato dalla rete decisiva contro l’Inter. In attacco, invece, pochi dubbi: Allegri punterà ancora sulla qualità del duo Leao-Pulisic per scardinare la difesa biancoceleste e consolidare il piazzamento in zona Champions League.