Lazio Milan, Agresti commenta la sconfitta rossonera. E su Allegri… Segui le ultimissime sui rossoneri

Solo cinque giorni. Tanto è bastato per assistere a un doppio confronto intenso tra Lazio e Milan, una saga che ha messo in palio obiettivi diversi. Sebbene la prima sfida, giocata a San Siro in Serie A, avesse visto il Diavolo esultare con una vittoria di misura per 1-0, la partita di ieri sera all’Olimpico ha ribaltato le sorti: stessa posta in gioco (tre punti/qualificazione), stesso risultato (1-0), ma questa volta a favore dei biancocelesti.

L’eliminazione dalla Coppa Italia brucia, ma la gara persa dal Milan (allenato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, il capitano di ventura richiamato per la corsa allo Scudetto) è stata definita da molti equilibrata e, a tratti, persino giocata meglio dai rossoneri, puniti però da una serie di disattenzioni fatali nel finale.

L’Analisi di Stefano Agresti: La Priorità del Campionato

Il collega Stefano Agresti, firma autorevole della Gazzetta dello Sport, ha analizzato questo duplice impegno in modo lucido e pragmatico. Secondo il giornalista, il “pareggio” morale tra le due squadre è evidente: “Milan e Lazio si sono affrontate due volte in cinque giorni e si sono divise la torta: un successo a testa“.

La sua riflessione, tuttavia, si spinge oltre il semplice risultato, toccando la sfera delle priorità strategiche del club meneghino. Agresti sostiene che ciascuna squadra abbia vinto, forse, la partita che meritava di meno, ma che al contempo ha conquistato la metà della torta che le interessava di più in questa fase della stagione.

La Gazzetta sottolinea che per Allegri, il tattico toscano che sta guidando i rossoneri in testa al campionato e corre per il titolo, i tre punti conquistati sabato in Serie A avevano un valore inestimabile. Agresti conclude che l’allenatore “non li avrebbe scambiati con la qualificazione ai quarti della Coppa Italia,” fornendo una chiave di lettura che, seppur amara per l’eliminazione, pone l’accento sul focus primario: lo Scudetto.

Il Ruolo Chiave del Duo Allegri-Tare

Questa logica delle priorità è perfettamente in linea con la nuova visione strategica del club. Con Allegri in panchina a garantire risultati immediati e Igli Tare, l’esperto dirigente albanese, nel ruolo di nuovo Direttore Sportivo (DS), il Milan sta costruendo un progetto che guarda al vertice della classifica.

La scelta di sacrificare una competizione secondaria (la Coppa Italia) per concentrarsi sul campionato è una mossa che riflette l’esperienza di Allegri nella gestione delle risorse. Ora, il Diavolo è chiamato a dimostrare questa forza mentalegià nella prossima trasferta ostica contro il Torino, confermando che il successo di sabato non è stato casuale, ma parte di un percorso Scudetto ben definito.