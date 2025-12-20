Lazio Cremonese: solo uno 0-0 all’Olimpico, finale thriller. Il resoconto del match

Lazio Cremonese 0-0: all’Olimpico la squadra di Maurizio Sarri non sfonda e porta a casa solo un punto. Il resoconto del match

Il sabato della sedicesima giornata di Serie A si apre con un mezzo passo falso della Lazio di Maurizio Sarri, che all’Olimpico non riesce a scardinare il muro della Cremonese, chiudendo sullo 0-0. Una prestazione opaca dei biancocelesti, apparsi stanchi e con poche idee contro una formazione grigiorossa ordinata e coraggiosa.

Ceccherini salva, poi il rosso

Il match, povero di grandi emozioni per i primi 90 minuti, si è acceso improvvisamente nel recupero. Al minuto 92′, Cancellieri si è involato in campo aperto verso la porta di Carnesecchi: un’occasione colossale per regalare i tre punti alla Lazio, sventata solo dal “fallo tattico” estremo di Ceccherini. Il difensore ha steso l’attaccante lanciato a rete, rimediando un’espulsione inevitabile ma salvando, di fatto, il risultato per i suoi.

Conseguenze per il Milan

Questo pareggio rallenta la corsa Champions della Lazio, permettendo al Milan di Allegri di guardare con meno pressione agli impegni futuri, mantenendo un margine di sicurezza sulle inseguitrici capitoline nella lotta per i vertici della classifica.