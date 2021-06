Dopo Donnarumma oggi sarà giorno di visite mediche anche per Diego Laxalt che ha lasciato l’Uruguay per raggiungere la Russia

Dopo Donnarumma oggi sarà giorno di visite mediche anche per Diego Laxalt che ha lasciato l’Uruguay per raggiungere la Russia. Il terzino rossonero si trasferirà alla Dinamo Mosca in cambio di 4 milioni di euro che il Milan riceverà di indennizzo per la cessione.