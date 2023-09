Lautaro verso il derby: «Milan squadra forte e di qualità, li rispettiamo». Le dichiarazioni del capitano dell’Inter

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato anche del derby contro il Milan, in programma al rientro dalla sosta. Le sue parole.

LAUTARO MARTINEZ – «Javier Zanetti mi ha accolto come un figlio, dandomi la possibilità di giocare in Europa. Thuram è un ragazzo straordinario che ha tanta voglia di imparare, fa molto bene entrambe le fasi. Milan? È una squadra forte e di qualità, che dobbiamo rispettare. È un derby, lo giocheremo come abbiamo sempre fatto, cercando di portare a casa la vittoria».