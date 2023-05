Lautaro Martinez a InterTV commenta con soddisfazione la vittoria dell’Inter contro il Milan in Champions League

«Tanto sacrificio, tanto lavoro in questo percorso, tante buone prestazioni e sono molto felice per questo traguardo raggiunto tutti insieme, uniti. Durissimo perché abbiamo un calendario molto stretto, spendiamo tante energie ma siamo molto contenti. In settimana si viveva un’atomosfera incredibile, sapevamo che ci giocavamo la storia e i miei compoagni l’hanno capito, abbiamo giocato due partite incredibili, all’andata abbiamo fatto una partita sontuosa chiudendo con due gol di vantaggio. Loro oggi volevano recuperare ma abbiamo messo in campo l’atteggiamento giusto e siamo in finale. Ci sono tante cose ancora da migliorare ma la felicità ora c’è perché questo obiettivo mancava da tanto all’Inter e un grande club merita più spesso di fare queste serate.Ho segnato un gol importante per me, per la mia carriera, sono felice, per me, i miei compagni e per il club. Dopo il Mondiale e la finale di Champions ora devo recuperare energie, dobbiamo arrivare in campionato tra le prime quattro, ci sarà una finale di Coppa Italia da giocare a Roma e poi preparare l’ultima gara che è un sogno e sarà speciale. Una dedica per il gol? Mio figlio che sta per arrivare, spero che tutta la mia famiglia in Argentina sia felice come lo sono io»