Lautaro Martinez sfida Giroud: «Classifica marcatori? Ci tengo»

Le parole di Lautaro Martinez, ai microfoni di DAZN dopo la sfida con la Fiorentina ha lanciato una sfida a Giroud per la classifica marcatori in Serie A 2023-24. Per ora l’argentino dell’ Inter (5) è davanti al francese del Milan (4):

Derby a distanza con Giroud, ci tieni alla classifica cannonieri? «Si ci tengo, cerco di dare una mano per far crescere l’Inter e fare tanto lavoro per la squadra. L’importante che l’Inter vinca»