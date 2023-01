Lautaro Martinez ha parlato a DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro la Cremonese. Ecco le parole dell’attaccante

Lautaro Martinez ha parlato a DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro la Cremonese. Ecco le parole dell’attaccante:

«Undici gol? Spero di arrivare al massimo, vuol dire che ho dato una mano alla squadra. Che poi è quello che davvero mi interessa. Noi facciamo la corsa su noi stessi: abbiamo perso tanti punti, dobbiamo guardare lassù e migliorarci. Ora arriva il derby, ma prima l’Atalanta in coppa: bisogna recuperare le energie, sappiamo come sono le gare contro di loro. E la Coppa Italia è una competizione che poi ti porta a giocare un’altra finale come quella appena vinta»