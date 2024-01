Lautaro Martinez, messaggio al Milan e alle rivali: «Vittorie come quelle di oggi decisive per lo scudetto»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo il successo dei nerazzurri contro il Verona: messaggio in chiave scudetto

Intervistato da DAZN dopo Inter-Verona, Lautaro Martinez ha mandato un messaggio al Milan e alle rivali per lo scudetto:

LA CONSAPEVOLEZZA CHE CI LASCIA QUESTA VITTORIA – «Ci lascia tanto, un grande segnale per noi, per tutta la squadra. Chi gioca, chi entra e chi sta fuori. Lavorando in questo modo e vincendo queste partite è importante per il percorso della squadra. Dobbiamo migliorare perché oggi non è stata una grande gara per noi, dobbiamo fare meglio. Però dobbiamo continuare su questa strada, vincendo le partite e migliorando ogni giorno».

