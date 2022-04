Una delegazione di ADiCoSp ha premito Laura Giuliani e Frederic Massara, per meriti sportivi legati alla stagione 2020-21

Il Ds Frederic Massara e il portiere del Milan Femminile Laura Giuliani in un mini evento organizzato direttamente a Casa Milan sono stati premiati da una delegazione di ADiCoSp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi).

La rossonera ha pubblicato un messaggio social di ringraziamento: «Grazie Adiscop per il premio come miglior calciatrice 2021. Per me è sempre fonte di motivazione per guardare avanti e migliorarmi. Ad maioram»