L’Arsenal punta un ex giocatore del Milan, rimpianto per i rossoneri?

L’Arsenal punta un ex giocatore del Milan che sta facendo molto bene in Germania. I Gunners vanno all in sul giocatore

L’Arsenal punta un ex giocatore del Milan che sta facendo molto bene in Germania. Si tratta di André Silva, vero e proprio goleador dell’Eintracht Francoforte con 20 reti in 23 presenze in questa stagione. Il portoghese è diventato il numero uno dei Gunners, sempre attenti ai gioielli della Bundesliga.

Silva potrebbe fare quindi lo stesso percorso di Aubameyang, passando dal Milan in Germania fino a consacrarsi nelle fila dell’Arsenal.