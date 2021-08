Lapo Elkann: «Cristiano Ronaldo? Poco rispetto. Ecco cosa sembra»

Lapo Elkann ha commentato tramite i propri profili social quanto sta succedendo con le notizie di mercato intorno a Cristiano Ronaldo

Intervenuto con un messaggio sul proprio profilo Twitter, Lapo Elkann ha parlato delle ultime indiscrezioni di mercato sul futuro di Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole.

«CR7 è un giocatore della Juventus F.C. È poco rispettoso continuare a mettergli altre maglie addosso come fosse una figurina. Se cambierà squadra, ovunque andrà, avrà rispetto come uomo e atleta. Poi vede, diceva un Signore, che per noi il calcio è una passione. Da generazioni».