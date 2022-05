Lanna: «Giampaolo tifoso Inter? Non vorrà fare favori a nessuno». Le parole del presidente della Sampdoria

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha fatto il punto sul campionato dei blucerchiati e sulla situazione del club doriano. Le sue parole al Corriere della Sera.

INTER – «Intanto vorrei ricordare che dopo esserci tolti mentalmente il peso dello spettro retrocessione domenica scorsa, l’indomani abbiamo battuto la Fiorentina. Perciò mi auguro di proseguire su questa strada: siamo consapevoli che la squadra di Inzaghi sia fortissima e in grado di macinare ogni avversario anche in Europa. Detto questo, la Sampdoria ha voglia di dimostrare che nonostante l’annata storta, ha valori importanti».

GIAMPAOLO TIFOSO DELL’INTER – «Conoscendolo metterà in campo la formazione migliore, senza far favori a nessuno. Ragionerà da allenatore della Sampdoria. E poi a dirla tutta io l’Inter l’ho già battuta, nel 1991: 2-0 a San Siro».

SCUDETTO MILAN COME SAMPDORIA NEL 1991 – «L’elemento comune fra i due successi è la compattezza fra tutte le componenti e lo spirito di gruppo. Per il resto, i fatturati delle due squadre non sono paragonabili: noi abbiamo compiuto un autentico miracolo».