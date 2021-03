La sfortuna perseguita il Milan, due dati lo confermano

Il Milan in questa stagione non è sicuramente la squadra più fortunata. Due dati lo confermano

Il Milan in questa stagione non è sicuramente la squadra più fortunata. Basti pensare ad due dati che hanno ostacolato spesso il cammino dei rossoneri. La squadra detiene il record di legni colpiti in Serie A, per un totale addirittura di 18 (due ieri per Ibrahimovic).

A ciò va sommato il numero di infortuni (45) che porta il Milan al terzo posto in questa speciale classifica, dietro soltanto a Parma e Verona.