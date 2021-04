La Roma ferma l’Atalanta: 1-1 all’Olimpico, il Milan ringrazia e respira

La Roma impatta sull’1-1 l’Atalanta e fa un favore al Milan nella corsa Champions. I bergamaschi falliscono il sorpasso

Roma ed Atalanta si dividono la posta in palio nel posticipo delle 18:30 di questo turno infrasettimanale. Allo Stadio Olimpico finisce 1-1, con i bergamaschi che passano in vantaggio con Malinovskyi e dominano in lungo ed in largo fino all’espulsione per doppio giallo di Gosens nella ripresa.

Da lì in poi la squadra di Fonseca reagisce, trovando il pari con Cristante. In classifica la squadra di Gasperini sale a 66 punti in classifica, fallendo il sorpasso al Milan che resta così al secondo posto. Roma ferma a 55 e che può dire forse addio alle speranze di 4° posto.à