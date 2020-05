La Premier League conta di ripartire il 17 giugno ma non c’è l’ufficialità

In Inghilterra si sta provando a stilare il calendario in vista della ripresa della Premier League; c’è una data ma non è ancora definitiva

Anche la Premier League è pronta a ripartire: come riportato da Sky Sport 24, il massimo campionato inglese ha trovato la data per la ripartenza, ovvero mercoledì 17 giugno.

La data non è ancora ufficiale perché si attende di verificare che tutte le condizioni siano favorevoli per la ripresa del calcio Oltremanica ma il cronoprogramma prevede appunto per il 17 giugno i recuperi della 28a giornata per poi, il 20-21 giugno, riprendere con la 30a giornata, con il Liverpool pronto a riprendere il cammino per la conquista della Premier.