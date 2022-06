La nota Figc sull’indice di liquidità: «Prendiamo atto della decisione. Finalità di fatto raggiunte»

La nota FIGC, dopo che il Tar del Lazio ha respinto il ricorso sull’indice di liquidità: «Prendiamo atto della decisione. Finalità di fatto raggiunte»

Attraverso una nota, la Figc si è espressa in merito alla questione legata all’indice di liquidità ed al ricorso respinto dal Tar del Lazio. Di seguito il comunicato integrale:

«La FIGC prende atto che il Tar del Lazio ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile come richiesto dall’impugnazione della decisione del Collegio di Garanzia del CONI, in quanto tutte le Società della Lega di A risulterebbero in regola con l’indice di liquidità. Le finalità sottese all’introduzione di tale indice sono, quindi, di fatto raggiunte».