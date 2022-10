La Lega Serie A elogia Ferrieri Caputi: il post social – VIDEO

Maria Sole Ferrieri Caputi ha arbitrato per la prima volta in Serie A nella gara tra Sassuolo e Salernitana. La Lega Serie A ha voluto celebrarla sul proprio proprio profilo Twitter:

Maria Sole Ferrieri Caputi 👏

First woman to ever officiate a game in our top flight, but not the last. #SassuoloSalernitana pic.twitter.com/476T0NjC8p

— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 2, 2022