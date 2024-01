Mbappe glissa sul futuro: «Non ho ancora deciso». E svela un retroscena

Kylian Mbappe, stella del PSG, ha ammesso di non avere ancora preso una decisione sul proprio futuro: le parole del francese

Intervistato dai media francesi dopo la vittoria in Supercoppa di Francia, Kylian Mbappé, tifoso del Milan da sempre, ha parlato così del proprio futuro:

«Ancora non ho preso una decisione, ma abbiamo un accordo col presidente che significa che tutte le parti sono protette. Il mio futuro non è una questione interna. Bisogna pensare alla squadra. Nel 2022 fino a maggio non avevo ancora deciso. Se sapessi ciò che voglio fare, non lascerei che la decisione si trascini a lungo. Non avrebbe alcun senso. Nessuno parla della mia situazione nel club, non interessa a nessuno».