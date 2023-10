Kvaratskhelia pericolo numero uno, Pioli pronto a ingabbiarlo: il piano tattico in vista della sfida di stasera

Uno dei principali pericoli per il Milan questa sera sarà rappresentato da Kvaratskhelia. Lo sa bene anche Pioli che, per contenere il georgiano, ha preparato una vera e propria gabbia con i suoi uomini.

Sarà compito in particolare di Calabria annullare le sue iniziative, ma certamente non può riuscirci da solo. Il capitano rossonero verrà aiutato da Musah e Kalulu: entrambi avranno la licenza di lasciare le proprie posizioni per convergere verso Kvara e limitarne le iniziative. Lo riporta la Gazzetta.