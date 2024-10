Kvaratskhelia senza freni: «Sogno di vincere la Champions League con il Napoli!», le parole diventano virali

Kvaratskhelia senza freni: il calciatore georgiano avversario del Milan ha dichiarato di voler vincere la Champions League con il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato del Napoli, avversario del Milan in campionato, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Fifa dal ritiro della Georgia.

SOGNI – «Più di tutto, sogno di qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club. Spero di trasformare questi due sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna. Credo che sarebbe un doveroso tributo a tutti coloro che hanno rappresentato la Georgia in passato. Vogliamo continuare sulla loro strada, raggiungere questo obiettivo e rendere orgoglioso il nostro Paese. Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che la Georgia può dare tanto al calcio. Faremo di tutto per realizzare il nostro sogno di giocare il Mondiale. Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. Abbiamo le qualità e il carattere per trasformare questo sogno in realtà».