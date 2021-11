Kurt Hamrin: gli auguri del Milan all’ex attaccante rossonero

Giornata di compleanno per il Milan, che celebra l’ottantasettesimo compleanno di Kurt Hamrin, attaccante svedese che lasciò il segno in Italia e anche nel diavolo di Nereo Rocco.

Hamrin gioco sessantuno partite, segnando diciassette gol delle due stagioni del 67/68 e 68/69. Con il diavolo vinse Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe (siglando la doppietta in finale contro l’Amburgo) e uno scudetto. Ecco gli auguri del Milan allo svedese.

Happy birthday to Kurt Hamrin, a man whose two-year stint at the Club yielded plenty of amazing memories 🏆🔝

Buon compleanno a Kurt Hamrin, capace in sole due stagioni di lasciare un grande ricordo in rossonero 🏆🔝

