Kulusevski: «Milan? Siamo tranquilli, abbiamo lavorato bene»

Ai microfoni di Sky Sport, Dejan Kulusevski ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

PIRLO – «Lo vedo molto tranquillo come sempre, è una persona molto tranquilla. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, avendo più tempo. Non ci ha detto niente di nuovo, abbiamo ancora due giorni per preparare la partita e siamo tranquilli».

RUOLO – «Le cose sono simili. Qualche volta ho cambiato il modo di giocare, ma i concetti sono gli stessi. Il mister mi vuole dentro il gioco, dialogare con i compagni e giocare vicino agli attaccanti. Sapevo che venendo qua non sarebbe stato facile: la vita è piena di difficoltà. Alcune partite ho fatto meglio, altre peggio, ma non posso fare di più. Faccio il meglio possibile. Quello che ho fatto l’ho fatto, non rimpiango niente».