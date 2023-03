Krunic su Kessiè: «Non c’entro tanto con lui. Franck ci manca»

Rade Krunic ha rilasciato qualche dichiarazione su Franck Kessiè nella conferenza stampa della vigilia di Tottenham-Milan

Rade Krunic ha rilasciato qualche dichiarazione su Franck Kessiè nella conferenza stampa della vigilia di Tottenham-Milan. Le sue parole.

«Non c’entro tanto con Kessie, io ho fatto la mia stagione assieme a Franck. Ci manca Franck e i giocatori forti come lui, ma io mi considero me stesso, ma io sono Rade e posso aiutare a mio modo questa squadra. Tutti sapete che possono giocare in diversi ruoli e sono pronto».