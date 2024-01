Krunic separato in casa: Fenerbahce in pressing, il Milan fa il prezzo. Le ultimissime sul futuro del bosniaco

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan in uscita. Come riportato da Tuttosport, Rade Krunic rischia di diventare un vero e proprio separato in casa.

Il Fenerbahce è in pressing ma per lasciarlo partire il Milan chiede una cifra compresa tra i 3,5 e i 5 milioni. Senza queste condizioni il Diavolo non lo lascerà andare via per questioni numeriche.