Krunic via dal Milan? Spuntano queste due ipotesi per sostituirlo

Krunic via dal Milan? Spuntano queste due ipotesi per sostituire il centrocampista bosniaco: tutti i dettagli

Il Fenerbahce continua a insistere per Rade Krunic. L’obiettivo è trovare al più presto un accordo col Milan, che però non ha intenzione di svendere il proprio centrocampista.

E per sostituirlo in casa rossonera si pensa a una doppia soluzione: da un lato il club crede molto in Kevin Zeroli, dall’altro il possibile affondo per Ferguson del Bologna (sebbene quest’ultima ipotesi sia molto difficile).