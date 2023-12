Krunic Milan, il bosniaco verso l’addio? I rossoneri in attesa di una mossa da parte degli agenti

Krunic Milan, il bosniaco verso l’addio? I rossoneri restano in attesa di una mossa da parte degli agenti del centrocampista

Ancora incerto il futuro di Rade Krunic, che potrebbe dire addio al Milan già in questa sessione di calciomercato di gennaio. Sulle tracce del centrocampista alcuni club esteri, mentre Stefano Pioli da un po’ di tempo a questa parte ha cominciato a farlo scalare indietro nelle gerarchie.

Come riferisce il giornalista Daniele Longo, i rossoneri sono in attesa degli agenti del calciatore, i quali dovrebbero presentare sul tavolo dei dirigenti le prime offerte provenienti dal Fenerbahce e dal Lione per il proprio assistito.