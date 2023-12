Krunic può lasciare il Milan a gennaio, già pronto il sostituto! Ultime

Krunic può lasciare il Milan a gennaio, già pronto il sostituto! Le ultime notizie sulle mosse dei rossoneri

Il futuro di Rade Krunic sembra sempre più lontano dal Milan. Come riportato da Tuttosport, il bosniaco e la dirigenza rossonera sono ancora molto lontani dal trovare un accordo per il rinnovo, motivo per cui le strade potrebbero presto separarsi.

Secondo il quotidiano il Diavolo avrebbe già individuato in Ricci del Torino il sostituto ideale del 33 rossonero. Da non escludere un affondo già nel prossimo mercato invernale.