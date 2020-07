Krunic, futuro incerto: il Milan valuta diverse opzioni

Rade Krunic ultimamente sta giocando poco, ma gode comunque della fiducia di mister Pioli. Sullo sfondo c’è il Torino di Cairo

Rade Krunic ultimamente sta giocando poco, ma gode comunque della fiducia di mister Pioli. Nella prima parte della stagione il bosniaco è stato uno dei più positivi tra i rossoneri, poi ha subito un calo. In queste ultime partite l’ex Empoli potrebbe avere alcune occasioni di mettersi in mostra per convincere la società a puntare ancora su di lui. Il Torino è fortemente interessato al rossonero e sarebbe disposto a prelevarlo in prestito. Molto dipenderà dai possibili arrivi in casa rossonera: l’acquisto di Szoboslzai limiterebbe molto gli spazi di Krunic.