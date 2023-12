Krunic verso il Fenerbahce, il Milan lo sostituirà così: il piano dei rossoneri in vista del prossimo mercato

Rade Krunic si allontana sempre di più dal Milan. Il Fenerbahce, sebbene non si sia mai avvicinato alla richiesta dei rossoneri da 15 milioni di euro, insiste per portarlo nel campionato turco.

Ora infatti la situazione è in divenire e se il club turco tornasse a farsi vivo il Milan farebbe una approfondita riflessione. Nel caso di una sua partenza, però, non ci sarebbe un’operazione in entrata: verrebbe sostituito con chi già è in rosa. Lo riporta Tuttomercatoweb.