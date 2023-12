Krunic Fenerbahce si fa? Lavori in corso, a che punto siamo per la cessione in Turchia del centrocampista bosniaco

Il Milan continua a lavorare alla cessione in Turchia di Rade Krunic. Dopo essere stato molto vicino in estate, il Fenerbahce è pronto a tornare alla carica per il bosniaco con l’intenzione di chiudere una volta per tutte il colpo.

Come riportato da Tuttomercatoweb, si avvicina sempre di più l’addio a titolo definitivo del centrocampista, che dovrebbe proseguire la sua carriera con il club turco.