Krunic Fenerbahce, ecco la nuova offerta per il Milan! Tutti i dettagli della nuova proposta arrivata dal club turco

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Rade Krunic. Come riportato da Sport Mediaset, infatti, i turchi avrebbero avanzato una nuova proposta per il cartellino del giocatore.

Sul tavolo del Milan ora un’offerta da 8 milioni di euro. Una proposta ritenuta però ancora troppo bassa dai rossoneri, che chiedono almeno 12 milioni di euro. Si tratta.