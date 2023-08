Krunic tra Fenerbahce e Milan: cosa può succedere in queste settimane. Le ultime notizie sul centrocampista bosniaco

È ancora tutto da definire il futuro di Rade Krunic. Il centrocampista è tentato da un possibile approdo in Turchia alla corte del Fenerbahce, ma non è scontato che il trasferimento si concretizzi.

Come riportato da Sky Sport, in casa Milan si ragiona anche in questa ottica. Nel caso in cui il bosniaco restasse si potrebbe anche iniziare a pensare al rinnovo del contratto.