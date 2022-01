Krunic: «Contro la Juve vale di più, i tifosi ci hanno dato la spinta»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Rade Krunic a Milan Tv prima di Milan Juve.

MILAN SPEZIA – «Abbiamo avuto tempo per pensare e analizzare la brutta sconfitta contro lo Spezia, tanto tempo per preparare questa partita, questa sera faremo il nostro meglio.».

MILAN JUVE – «Queste partite sono particolari, ogni partita è importante ma queste valgono di più, c’è sempre una grande emozione, vincere contro un avversario così vale tanto per la classifica e per noi per alzare il livello»

TIFOSI – «Un peccato che non saranno con noi stasera allo stadio a sostenerci, ma sicuramente anche quello che ci hanno dato prima di entrare ci dà tanta spinta, faremo ancora di più»