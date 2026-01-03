Kostic Milan, Tare spiazzato! Un club di Serie A piomba sul talento del Partizan Belgrado: rischio asta

Kostic Milan, sul talento del Partizan Belgrado, da tempo nel mirino di Tare, è piombato il Bologna di Italiano: primi contatti

Il mercato del Milan non si ferma mai e, oltre ai grandi nomi per la difesa e l’attacco, la dirigenza rossonera continua a setacciare l’Europa alla ricerca dei migliori talenti emergenti. Sotto la lente d’ingrandimento di Igli Tare è finito da tempo il giovane Kostic, talento purissimo del Partizan Belgrado, ma la concorrenza si sta facendo agguerrita.

Kostic Milan: la minaccia del Bologna

Secondo quanto rivelato dal giornalista Pietro Balzano Prota, il Milan deve guardarsi le spalle da un inserimento deciso dei rossoblù:

Il blitz di Italiano: Il Bologna di Vincenzo Italiano è alla ricerca di nuova linfa per il proprio reparto offensivo e ha individuato in Kostic il profilo ideale. Nelle ultime ore, il club emiliano ha avviato i primi contatti ufficiali per tastare il terreno e capire le reali richieste del Partizan.

La strategia di Tare: Il Milan segue il ragazzo da mesi e lo considera un investimento di prospettiva, perfetto per il sistema di gioco di Allegri. Tuttavia, l'inserimento del Bologna potrebbe scatenare un'asta invernale che i rossoneri vorrebbero evitare.

Caratteristiche e scenari

Kostic rappresenta il classico profilo “alla Milan”: giovane, tecnico e con ampi margini di miglioramento. Il Partizan valuta il suo gioiello circa 10-12 milioni di euro, una cifra accessibile per entrambi i club, ma la volontà del giocatore di approdare in una big europea come il Milan potrebbe giocare a favore di Igli Tare.