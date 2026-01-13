Calciomercato
Kostic, accelerazione decisiva di Tare: trattativa in chiusura. Cifre e dettagli
Kostic, Igli Tare rompe gli indugi e accelera in maniera quasi decisiva: trattativa ai dettagli, le cifre dell’accordo col Partizan Belgrado
Il mercato del Milan non guarda solo al presente, ma continua a setacciare i migliori talenti dell’Est Europa. Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Calciomercato.com, i rossoneri hanno intensificato i contatti con il Partizan Belgrado per Andrej Kostic.
Calciomercato Milan, la situazione Kostic: trattativa in stato avanzato
Dopo i primi sondaggi delle scorse settimane, la dirigenza di via Aldo Rossi ha deciso di affondare il colpo:
- Fiducia per la chiusura: Le parti sono ora sensibilmente più vicine. La distanza tra domanda e offerta si è ridotta, portando un clima di grande ottimismo per il buon esito dell’operazione.
- L’identikit: Kostic è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio serbo. Un rinforzo che si inserirebbe perfettamente nel progetto Milan Futuro, con la prospettiva di aggregarsi gradualmente alla prima squadra di Massimiliano Allegri.
- Strategia Tare: Il DS Igli Tare conferma la sua predilezione per i mercati balcanici, cercando di anticipare la concorrenza internazionale prima che il valore del cartellino esploda.
Un occhio al futuro
L’eventuale arrivo di Kostic si inserisce in una strategia di mercato che prevede l’inserimento di campioni affermati (come il sogno Goretzka per il 2026) affiancati a giovani promesse da far crescere nel vivaio rossonero.
Ultimissime Milan
Ultimissime Milan LIVE: si ferma Fullkrug, stangata del Giudice Sportivo, Fofana in diffida. Idea Goretzka per l’estate, ansia per Leao
Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...