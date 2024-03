Koopmeiners Milan, adesso la Juve fa sul serio: la mossa del centrocampista olandese per avvicinarsi ancor di più ai bianconeri

In passato accostato e cercato dal calciomercato Milan, Teun Koopmeiners ha recentemente rivelato la sua volontà di lasciare l’Atalanta al termine della stagione. Sulle sue tracce c’è la Juve, che vuole fare sul serio per acquistarlo. Il matrimonio tra l’olandese e la Juve s’ha da fare. E’ quanto scrive oggi il Corriere dello Sport citando i Promessi Sposi. Per farlo, però, serviranno 60 milioni di euro, trattabili attraverso contropartite come Soulé e Huijsen.

Il centrocampista non vede l’ora di diventare un nuovo giocatore dei bianconeri e avrebbe già dato mandato al suo agente, Bart Baving, di trattare con la società torinese. Secondo il quotidiano l’accordo per lo stipendio potrebbe trovarsi sulla base di un contratto di 5 anni a 4 o 4,5 milioni.