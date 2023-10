Koopmeiners, infortunio per l’obiettivo del Milan: i dettagli

Guai fisici per Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta accostato al Milan nella scorsa sessione di calciomercato

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, dovrà fare i conti con un nuovo infortunio. L’olandese, accostato al Milan nella sessione estiva di calciomercato, ha accusato un problema fisico nel corso dell’ultimo match contro la Lazio.

Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il calciatore starà fuori dal campo per circa un mese, ma dovrebbe esserci per la sfida contro i rossoneri, in programma per il 9 dicembre.