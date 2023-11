Kobel pensa solo al Milan: «Porteremo in campo l’entusiasmo. Ecco cosa dovremo fare». Le parole del portiere del Borussia Dortmund

Il portiere del Borussia Dortmund Kobel ha parlato dopo la vittoria contro il Borussia Moenchengladbach in vista del match contro il Milan.

PAROLE – «Ora dobbiamo portare questo entusiasmo in partita, così come dobbiamo portare questo slancio nelle prossime settimane e riprendere da dove avevamo interrotto, a partire da martedì per la sfida di Milano con il Milan».