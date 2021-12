Klopp a Sky: «San Siro è bellissimo. Ibrahimovic? È una leggenda»

Jurgen Klopp ha parlato a Sky prima dell’inizio del match tra Milan e Liverpool. Le parole del tecnico dei Reds a San Siro

SAN SIRO – «Ho 54 anni ed è la prima volta per me a San Siro, è una vergongna. Ho giocato contro Napoli, Juve e Roma, ma non ero mai stato a Milano. San Siro è bellissimo».

IBRAHIMOVIC E SALAH – «Sono due giocatori incredibili, ma non giocheranno uno contro l’altro: sono entrambi in campo ma non penso che si incontreranno tante volte. Ibra è una leggenda, di soliuto diventi leggenda quando finisci di giocare, lui è una leggenda ancora in campo. Dice sempre la sua opinione su tutto e non gli interessa del resto, per questo mi piace molto».

TURNOVER – «Abbiamo dovuto cambiare, giocheremo tanto in questi 14 giorni e dovremo fare delle rotazioni, alcuni non avrebbero potuto giocare comunque, ma volevo mettere forze fresche. Vogliamo dimostrare di poter fare risultato e ho portato giocarìtori con voglia di giocare e fame».