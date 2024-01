Klopp Milan: l’allenatore può essere un’idea per l’estate, c’è un aspetto favorevole ai rossoneri

È di qualche ora fa la notizia che Klopp lascerà il Liverpool. L’allenatore potrebbe essere un’idea del Milan per il dopo Pioli

Con grande sorpresa Klopp ha annunciato che lascerà il Liverpool a fine stagione. Subito si sono scatenate le voci sul futuro. Tra queste anche quelle che lo vedono accostato alla panchina Milan per il dopo Pioli.

Come riportato da Calciomercato.com Juventus e Milan sono attualmente le due big della Serie A che hanno maggiori possibilità di cambiare guida tecnica la prossima estate. C’è un aspetto che potrebbe favorire i rossoneri: Per blasone, appeal anche internazionale e voglia od opportunità di inaugurare un nuovo e ambizioso ciclo è una delle opzioni più suggestive oltre che non va dimenticato come il diretto interessato ha più volte rimarcato, l’allenatore al quale ha guardato e si è ispirato agli inizi è stato un certo Arrigo Sacchi.