Klopp soffre, ma vince: solo 1 a 0 del Liverpool sul Wolverhampton

Soffre ma vince il Liverpool di Jurgen Klopp, nel match di campionato contro il Wolverhampton. La prossima gara sarà contro il Milan

Non esattamente una passeggiata per il Liverpool di Klopp in campionato contro il Wolverhampton. I Reds vincono una gara sofferta grazie ad un gol provvidenziale di Origi negli ultimi minuti di gioco.

Il prossimo impegno per il Liverpool sarà proprio il Milan, che martedì attenderà la squadra di Klopp a San Siro, per una partita decisiva in ottica Champions League.