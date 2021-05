Kjaer vince il premio Gentleman: «Stagione strana senza tifosi allo stadio»

Simon Kjaer ha vinto il premio Gentleman per il Milan. Ecco le dichiarazioni del difensore danese a margine della premiazione

Simon Kjaer vince il premio Gentleman per il Milan. Ecco le dichiarazioni del difensore danese a Sportmediaset: «Comportarsi bene in campo e fuori è importante, vuol dire anche essere un esempio per i compagni e per i tifosi.»

«E’ stata una stagione particolare senza i tifosi allo stadio, non pensavo di provarla mai nella mia carriera. I nostri tifosi ci sono mancati tanto, ma li abbiamo sentiti sempre vicini. Speriamo di rivederli presto allo stadio.»