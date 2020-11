Kjaer sullo scudetto: «Noi non ne parliamo nello spogliatoio, pensiamo a…»

Simon Kjaer, intervenuto in conferenza stampa, nel pre-match contro il Lille, ha parlato anche delle voci scudetto, vista la posizione…

«Penso che adesso siamo davvero una squadra completa. Bravi sia in fase difensiva che offensiva, abbiamo fatto un percorso fantastico anche insieme al mister e il suo staff. Penso che sia la squadra più forte in cui ho giocato? Sì perché abbiamo tanta qualità ma siamo una squadra giovane con un potenziale enorme, siamo contenti ma puntiamo di partita in partita. Non pensiamo sei mesi per sei mesi».